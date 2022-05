Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Folgenreiche Verkehrskontrolle

Lahr (ots)

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 45-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag in der Schubertstraße entgegen. Der Rollerfahrer wurde kurz nach 16 Uhr einer Kontrolle unterzogen, da die Beamten festgestellt hatten, dass an seinem Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle konnten die Beamten noch weitere Verstöße feststellen. So war der Mittvierziger nicht nur ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, sondern stand auch unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, als er mit dem Roller unterwegs war. Seine Fahrt durfte der Mann nach der Blutentnahme nicht fortsetzen.

