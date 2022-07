Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Wohnungseinbruch Schmuck erbeutet

Engelskirchen (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in der Oststraße (Engelskirchen-Ründeroth) haben Unbekannte in den vergangenen Tagen Schmuck erbeutet. Die Geschädigte war seit dem 1. Juli verreist. Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus bemerkten am Samstagmittag (9. Juli), dass die Wohnungstüre nur angelehnt war. Unbekannte hatten sie mit einem Hebelwerkzeug öffnen können, anschließend mehrere Schränke in der Wohnung durchsucht und dabei Schmuck erbeutet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

