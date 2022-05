Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Bergisch Gladbach (ots)

Zwei aufmerksame Passantinnen meldeten der Polizei am gestrigen Nachmittag (10.05.) gegen 17:00 Uhr einen offenbar betrunkenen Mann der mit seinem Pkw der Marke Mercedes die Dolmanstraße in Richtung Vürfelser Kaule befuhr und in den Gegenverkehr geriet.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das Fahrzeug schnell ausfindig machen.

Nachdem der Fahrer des Wagens jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte, konnte er erst nach weiteren zwei Kilometern Fahrt im Schlossfeldweg angehalten und kontrolliert werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 54-jährigen Bergisch Gladbachers fest. Bereits zu diesem Zeitpunkt verhielt sich der Beschuldigte den Beamten gegenüber äußerst aggressiv und beleidigend.

Als ihm anschließend eröffnet wurde, dass er zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache mitkommen muss, widersetzte er sich der polizeilichen Maßnahme. Nur unter Zuhilfenahme von Eingriffstechniken der Polizeibeamten war es schließlich möglich, den Beschuldigten der Polizeiwache Bergisch Gladbach zuzuführen.

Auch während der anschließenden Blutprobenentnahme leistete der 54-Jährige erheblichen körperlichen Widerstand und bedrohte verbal die eingesetzten Beamten.

Nachdem ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt wurde, konnte er die Polizeiwache am Abend wieder verlassen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. (tw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell