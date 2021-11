Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel und Werkzeug aus Neubau entwendet

Heinsberg-Karken (ots)

Zwischen 18 Uhr am Dienstag (23. November) und 8.30 Uhr am Mittwoch (25. November) hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Neubaus an der Straße Feldblick auf und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten Kabel und Werkzeuge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell