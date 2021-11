Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Hückelhoven-Baal (ots)

Aus einem Pkw, dieser stand auf einem Privatgelände an der Kapellenstraße, stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 23. November (Dienstag) Bargeld, zwei Jacken sowie einen Regenschirm. In derselben Nacht wurde aus einem weiteren Pkw an der Kapellenstraße eine Geldbörse sowie ein Paar Kopfhörer entwendet.

