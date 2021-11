Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller entwendet

Hückelhoven-Millich (ots)

Ein blau-schwarzer Motorroller der Marke Baotin wurde zwischen 8 Uhr am Montag, 22. November und 9 Uhr am Dienstag, 23. November, entwendet. Das Zweirad stand an der Bogenstraße und war mit Versicherungskennzeichen ausgestattet.

