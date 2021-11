Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Papiertonne in Brand gesteckt

Heinsberg-Grebben (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag, 25. November, gegen 3.30 Uhr, dass ein bisher unbekannter Täter eine Papiertonne vor einem Wohnblock an der Albert-Schweizer-Straße anzündete. Daraufhin gelang es dem Zeugen, die Papiertonne eigenständig zu löschen. Es kam zu keinem Schaden am Gebäude. Wer weitere Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heinsberg zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West, Telefon 02452 920 0. Auch online können Hinweise übermittelt werden. Hierzu dient das Hinweisportal unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

