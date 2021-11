Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Leere Batterien rufen Feuerwehr auf den Plan

Stockach (ots)

Das akustische Signal eines Rauchmelders hat einen Wohnungsbesitzer in der Heinrich-Fahr-Straße am Freitagmorgen irritiert, weswegen er die Feuerwehr verständigte. Diese rückte an, konnte aber schnell Entwarnung geben. Weil Batterien des Melders zu Neige gingen, hatte das Gerät ein akustisches Signal von sich gegeben. Dies erkannte der 64-jährige Mann nicht, weshalb er unsicher wurde und zum Telefonhörer griff. Ob nun eine Gebühren für den Einsatz in Rechnung gestellt werden, wird noch geprüft.

