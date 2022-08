Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Sperrung nach Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Friesenheim (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 72 Jahre alte Fahrer des VW in Richtung Friesenheim unterwegs, als er beim Linksabbiegen in einen Wirtschaftsweg offenbar den entgegenkommenden Renault übersah. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 3 war ab 14:50 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar.

/rs

Ursprungsmeldung vom 12.08.2022, 14:11 Uhr

Friesenheim - Sperrung nach Verkehrsunfall

Friesenheim Nach einem Verkehrsunfall auf der B 3 zwischen Oberschopfheim und Friesenheim ist diese aufgrund der Unfallaufnahme derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Gegen 13 Uhr kam der Fahrer eines VW Golf aus noch nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Renault-Fahrerin. Diese musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell