POL-KN: (VS- Schwenningen) Polizei zieht mängelbehafteten Oldtimer aus dem Verkehr (12.05.2022)

Bad Dürrheim (ots) - In einem Einkaufsmarkt auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße zugeschlagen haben Taschendiebe am Donnerstag gegen 16 Uhr. Eine 72-jährige Frau hatte während ihres Einkaufs ihre Handtasche, in der sich ihr Geldbeutel befand, am Einkaufswagen hängen. Ein Unbekannter klaute die Geldbörse und hob ...

mehr