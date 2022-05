POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer (13.05.2022)

Sulz (ots) - Zu einem Unfall in der Stuttgarter Straße kam es am Donnerstagnachmittag, als ein Autofahrer, der in Richtung Fischingen unterwegs war, in das dortige Areal einer Tankstelle abbog. Ein 52-jähriger Renault-Fahrer, der dem 43-Jährigen im Ford hinterherfuhr, bemerkte zu spät, dass dieser abbremste. Bei dem Auffahrunfall entstand an den Autos ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Autofahrer blieben ...

