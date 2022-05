Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Taschendiebe unterwegs (12.05.2022)

Bad Dürrheim (ots)

In einem Einkaufsmarkt auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße zugeschlagen haben Taschendiebe am Donnerstag gegen 16 Uhr. Eine 72-jährige Frau hatte während ihres Einkaufs ihre Handtasche, in der sich ihr Geldbeutel befand, am Einkaufswagen hängen. Ein Unbekannter klaute die Geldbörse und hob mit einer darin aufbewahrten EC-Karte einen dreistelligen Geldbetrag an einem Geldautomaten in der Nähe ab. Das war möglich, da die Bestohlene die PIN der EC-Karte im Geldbeutel notiert hatte.

Die Polizei warnt vor diesen Trickdieben in Einkaufsmärkten und rät, Taschen beim Einkauf nie unbeaufsichtigt zu lassen. Bereits ein kurzer Moment der Unachtsamkeit genügt den Dieben, um zuzuschlagen. Wer dann noch die PIN bei der Geldkarte aufnotiert, macht es den Tätern leicht. PIN und EC-Karte sollte man niemals zusammen aufbewahren. Weitere Hinweise, sich vor diesen und anderen Diebstählen zu schützen, gibt die Polizei auf ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell