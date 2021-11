Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Senior (83) aus Sehnde stark unterkühlt aufgefunden

Hannover (ots)

Seit Dienstagmittag, 09.11.2021, hat das Polizeikommissariat Lehrte nach dem vermissten Bodo C. aus Sehnde gesucht. Letztmalig wurde er von Familienangehörigen am gleichen Tag gesehen. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befand.

Am Mittwoch, 10.11.2021, hat eine Passantin den 83-Jährigen im Bereich Sehnde aufgefunden und informierte die Polizei. Der Senior war stark unterkühlt und wird derzeit in einem Krankenhaus medizinisch betreut.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem 83-Jährigen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell