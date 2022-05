Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Beifahrerin schwer verletzt

Dornhan (ots)

Bei einem Unfall in der Rottweiler Straße ist am Mittwochnachmittag eine 24-jährige Frau schwer verletzt worden, die als Beifahrerin in einem VW saß. Der 29-jährige Fahrer des Autos musste am Schulzentrum bremsen, weil ein anderes Auto nach links in die Schillerstraße einbog. Dies bemerkte ein hinterherfahrender Opel-Fahrer zu spät und prallte ins Heck des VW, der danach auf dem Parkplatz des Schulzentrums zum Stehen kam. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie es sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der Opel-Fahrer keine Fahrerlaubnis. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf über 5000 Euro.

