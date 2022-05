Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Brand im Motorraum

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein 15 Jahre altes Renault-Cabrio hat am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße plötzlich Feuer gefangen, als der Fahrer beim Einkaufen war. Die Feuerwehr Zimmern war mit 3 Fahrzeugen und 14 Floriansjüngern im Einsatz und löschte den Brand im Motorraum. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Elektrik des Wagens aus. Den Schaden am Cabrio beziffert sie auf rund 3000 Euro.

