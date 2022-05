Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs RW) Rennradler zieht sich bei Sturz Verletzungen zu

Schiltach (ots)

Ein Rennradfahrer ist am Donnerstagabend in der Hauptstraße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er war gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg stadtauswärts unterwegs und musste an der Tankstelle bei der B 462 verkehrsbedingt bremsen. Auf dem nassen Belag kam der 49-Jährige, der einen Helm trug, zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

