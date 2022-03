Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Abbiegen kollidiert

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und zwei stark beschädigte Pkw - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Mittwoch in Borken gekommen ist. Ein 31-Jähriger war gegen 07.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Weseler Straße in Richtung Wesel unterwegs. Als der Borkener nach links auf die Anschlussstelle zur B67 abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 38-jährigen Weselers. Dieser kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell