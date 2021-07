Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Widerstand: Mann spuckt auf Streifenwagen

Bad Oeynhausen (ots)

Wegen einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt wurden die Beamten am Mittwoch gegen 18 Uhr auf den Parkplatz der Volksbank an der Raiffeisenstraße gerufen. Zeuginnen hatten zuvor einen Autofahrer beobachtet, als dieser auf der Volmerdingsener Straße seinen PKW in Schlangenlinien fahrend mehrfach auf die Gegenfahrbahn gesteuert hatte und schließlich auf den genannten Parkplatz einbog.

Die Beamten trafen dort auf den mutmaßlichen Fahrer, einen 30 Jahre alten Mann aus Bad Oeynhausen, der auf dem Fahrersitz des Volkswagens saß. Als man ihn ansprach, antwortete dieser nur widerwillig und wollte sich zunächst nicht ausweisen. Einen Führerschein, so der 30-Jährige, habe er nicht und den Fahrzeugschein werde er nicht aushändigen. Polizeiliche Abfragen ergaben, dass ihm offenbar die Fahrerlaubnis im Jahr 2017 entzogen worden war. Auch einem Vortest willigte der Bad Oeynhausener trotz Hinweisen auf einen vorherigen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln nicht ein. Auch seine zwischenzeitlich am Einsatzort erschienene Partnerin trug nicht zur Beruhigung der angespannten Situation bei. Stattdessen gab der Mann an, nicht gefahren zu sein und nahm eine drohende Haltung ein.

Daraufhin forderten die Polizisten Verstärkung an. Als die Beamten zudem ankündigten, den Aggressor zur einer Blutprobe mit auf die Wache zu nehmen, wehrte der sich vehement. Da der 30-Jährige außerdem auf den Streifenwagen sowie den Boden spuckte und die Einsatzkräfte beschimpfte, wurden ihm Handfesseln angelegt und eine Spuckschutzhaube übergezogen. Nach der Blutprobenentnahme wurde der Mann entlassen.

Infolge seines Verhaltens erwarten den Bad Oeynhausener nun Anzeigen wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Straßenverkehr, wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Beleidigung und Widerstands. Ein bei dem Einsatz leicht verletzter Polizist verblieb dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell