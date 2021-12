Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Christbaumkugeln gestohlen

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von 04.12. auf 05.12.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Christbaumkugeln von zwei Weihnachtsbäumen, welche vor einem Geschäft in der Königstraße standen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343/9334-0 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell