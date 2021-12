Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - In Kita eingebrochen

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Sonntag in die Kita in der Rathausstraße eingebrochen. Hierbei hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten im Gebäude sämtliche Schränke und Schubladen nach vermutlichem Bargeld. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten sie ohne Diebestgut. Durch das aufgehebelte Fenster entstand ein Gesamtschaden von nahezu 1000.- Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell