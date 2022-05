Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Renault kracht ins Ford-Heck

Sulz (ots)

Zu einem Unfall in der Stuttgarter Straße kam es am Donnerstagnachmittag, als ein Autofahrer, der in Richtung Fischingen unterwegs war, in das dortige Areal einer Tankstelle abbog. Ein 52-jähriger Renault-Fahrer, der dem 43-Jährigen im Ford hinterherfuhr, bemerkte zu spät, dass dieser abbremste. Bei dem Auffahrunfall entstand an den Autos ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei belehrt.

