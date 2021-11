Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Glätte war kaum zu erkennen - Vorsicht mit Zweirädern

Lippetal (ots)

Ob motorisierte oder muskelbetriebene Zweiräder, im Winter kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, insbesondere auf Brücken, zu begrenzter, überfrierender Nässe kommen, obwohl andere Straßenabschnitte eisfrei sind. Mit dem Zweirad kann es dann auch schon bei extrem vorsichtiger Fahrweise zu einem Unfall kommen. Eine 17-jährige Soesterin musste diese Erfahrung am Montagmorgen (29. November 2021), gegen 05.50 Uhr, auf einer Brücke an der Lippestraße machen. Die junge Frau befuhr nach eigenen Angaben mit circa 30 km/h mit ihrem Kleinkraftrad die Lippestraße in Richtung Herzfeld, als sie auf der Brücke ins Rutschen und letztendlich zu Fall kam. Selbst die eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte sich im Brückenbereich bei 2 Grad Plus nur langsam vorwärtsbewegen, um nicht hinzufallen. Die dort eingesetzte Glättebildung war auch ihren Angaben zur Folge kaum wahrzunehmen. Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung die 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 800 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell