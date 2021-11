Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Mawicke - Zwei Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden

Werl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (29. November 2021) auf der Mawicker Bundesstraße/Ostlandstraße bilanzierte die Polizei zwei Leichtverletzte und circa 15.000 Euro Sachschaden. Gegen 05.50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Werler mit seinem Wagen die Ostlandstraße in Richtung der Mawicker Bundesstraße, um dann seine Fahrt nach links in Richtung Soest fortzusetzen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Werl kommenden, 58-jährigen Autofahrer aus Werl, der gerade mit seinem Wagen in Richtung Soest unterwegs war. Im Kreuzungsbereich krachten die beiden Autos zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden anschließend mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. (reh)

