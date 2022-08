Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Betrug in Haft

Rastatt (ots)

Nach einem Betrug in Höhe von rund 42.000 Euro gelang es Ermittlern des Kriminalkommissariats Rastatt einen Tatverdächtigen festzunehmen. So soll ein Mann aus dem Bereich Rastatt über ein Online-Portal mit einer Frau in Kontakt gekommen sein, die ihm im weiteren Kontakt eine Liebesbeziehung vortäuschte. Unter Schilderung verschiedener Vorwände, bewegte sie den Mann zu Überweisungen von mehreren Tausend Euro auf französische Konten. In dem Glauben einen größeren Bargeldbetrag für seine Internet-Romanze in Empfang zu nehmen, traf sich der Mann schließlich mit einem Tatverdächtigen in Frankreich. Hierbei händigte das Opfer 3.000 Euro in Bar aus und wurde in der Folge Opfer des sogenannten "Wash-Wash-Trickes": Durch das Opfer zur Verfügung gestelltes Geld wurde trickreich ausgetauscht und der Mann blieb auf einem Stapel wertlosem Papier sitzen. Mittlerweile erstattete das Opfer bei der Polizei Anzeige, ließ jedoch die noch unbekannten Täter von seiner Gutgläubigkeit überzeugt. Daraufhin reiste ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger aus Frankreich, ausgestattet für weitere Betrugshandlungen, am vergangenen Mittwoch am Rastatter Bahnhof an. Hier klickten jedoch die Handschellen und der Mann konnte durch Beamte der Kriminalpolizei festgenommen werden. Nach Vorführung bei einem Haftrichter wurde der durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Zu dem Verbleib des Geldes und der Identität der weiteren Tatbeteiligten dauern die Ermittlungen noch an.

/rs

