Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW in Holzendorf

Friedland (LK MSE) (ots)

Am 30.04.2022 gegen 01.45 Uhr verursachten unbekannte Täter einen Brand eines PKW Opel Corsa. Dieser befand sich angrenzend an einer Lagerhalle in der Hauptstraße in Holzendorf. Bevor sich das Feuer weiter ausdehnen konnte, wurde der PKW durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Der PKW brannte in voller Ausdehnung aus. Die Wand der Lagerhalle wurde in Mitleidenschaft gerissen und verrußte.

Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte unter 039601 3000, www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell