Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Brand in Werkstatt

Bietigheim (ots)

Nach einem Brandausbruch am Freitagmittag in einer Werkstatt in der Straße "Obere Hardt" haben die Beamten des Polizeipostens Bietigheim die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandentstehung aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bietigheim, Muggensturm und Durmersheim konnten den gegen 12:30 Uhr entfachten Brand rund 15 Minuten später löschen. Bei zuvor erfolgten Löschversuchen mit Feuerlöschern zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu und wurden von Helfern des Rettungsdienstes vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 10.000 Euro bewegen.

/wo

