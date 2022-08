Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Hinweise nach Brandlegung erbeten

Schutterwald (ots)

Der Wachsamkeit eines Nachbarn ist es zu verdanken, dass sich eine mutmaßliche Brandlegung am Donnerstagabend an einem Anwesen in der Hauptstraße nicht ausweitete und somit Schlimmeres verhindert werden konnte. Der Zeuge wurde gegen 22:45 Uhr auf das Feuer aufmerksam und weckte die bereits schlafenden Bewohner. So konnten die Flammen rechtzeitig im Keim erstickt und ein möglicher Übergriff auf das Gebäude unterbunden werden. Letztlich fiel nur ein Türvorleger den Flammen zum Opfer. Nach ersten Erkenntnissen dürfte für die Brandlegung ein Brandbeschleuniger Verwendung gefunden haben. Kurz vor der Brandentdeckung sei ein schwarzes Auto vom Parkplatz eines angrenzenden Altenheims davongefahren. Ob das Fahrzeug und/oder der Fahrer mit dem Vorfall in Verbindung steht, ist unklar. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo erbeten.

/wo

