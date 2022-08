Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Hildmannsfeld - Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Rheinmünster, Hildmannsfeld (ots)

Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt am Freitagvormittag in der Hildmannsfelder Straße zu einem Vollbrand eines Ford Mustang geführt haben. Der Fahrer bemerkte kurz nach 10:30 Uhr am Ortseingang eine Rauchentwicklung an seinem Wagen und hielt umgehend an. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster rückten an und bekämpften erfolgreich die Flammen. Der Schaden am Oldtimer dürfte dennoch im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Die Beifahrerin wurde von Helfern des Rettungsdienstes vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hildmannsfelder Straße war während den Lösch- und Bergungsmaßnahmen gesperrt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell