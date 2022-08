Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mit Flasche beworfen? Gibt es Zeugen?

Baden-Baden, Oos (ots)

Die Hintergründe einer handgreiflichen Auseinandersetzung am späten Donnerstagabend am Kreisverkehr der Sinzheimer Straße sind bislang noch unklar. Gegen 22:25 Uhr meldete ein 36-jähriger Mann über den Notruf, dass er von einem 24-Jährigen mit einer Flasche bedroht worden sei. Zuvor soll es zwischen den beiden zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Infolge der Auseinandersetzung soll der 24-Jährige seinen Kontrahenten mit einer mitgeführten Bierflasche beworfen und ihn nur knapp verfehlt haben. Des Weiteren soll der Mittzwanziger das Fahrrad des 36-Jährigen mehrfach auf den Boden geworfen haben bis er es letztlich in den bepflanzten Teil des Kreisverkehrs schmiss. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Bahnhof. Der 36-Jährige wurde durch den Flaschenwurf glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden an dem Fahrrad dürfte als gering anzusehen sein. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-0 bei den Ermittlern.

/sk

