Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Altschweier - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Bühl, Altschweier (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine 48-jährige Smart-Fahrerin gegen 21:35 Uhr auf der Bühlertalstraße in Richtung der Hauptstraße mit mutmaßlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und bemerkte dabei eine 15-jährige Fahrradfahrerin zu spät. Diese habe gerade einen Fußgängerüberweg auf Höhe der Hermannstraße überquert, als sie vom Auto der 48-Jährigen frontal erfasst wurde. Die Jugendliche wurde zur Beobachtung in das Klinikum nach Baden-Baden gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.

/nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell