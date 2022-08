POL-MS: Ferienende - Schulweg - Enkeltrick - Polizeiberatung auf dem Wochenmarkt

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (02.08.) bis Donnerstag (04.08.) in ein Pfarrbüro an der Wolbecker Straße Ecke Hegerskamp eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihr eine aufgehebelte Tür am Gebäude aufgefallen war. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die Täter ungehindert von der Straßenseite ...

