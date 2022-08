Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Pfarrbüro - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (02.08.) bis Donnerstag (04.08.) in ein Pfarrbüro an der Wolbecker Straße Ecke Hegerskamp eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihr eine aufgehebelte Tür am Gebäude aufgefallen war. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die Täter ungehindert von der Straßenseite an das Pfarrbüro gelangt und hatten daraufhin ein verschlossenes Fester gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Mit Bargeld flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Christina Sari

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell