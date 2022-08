Polizei Münster

POL-MS: A 1 - Von der Fahrbahn abgekommen - Pkw klemmt zwischen Bäumen

Münster (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen (5.8., 6 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Münster von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden.

Der Mann aus Wilhelmshaven war in Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Münster-Nord und Greven aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Ford verkeilte sich zwischen zwei Bäumen. Er selbst wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den 36-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

