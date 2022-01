Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Zeugen nach Einbruch in Kapelle gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntagvormittag (11 Uhr) auf Montagnachmittag (14.20 Uhr) hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu den Räumlichkeiten einer Kapelle in der Danziger Straße auf. Die Kapelle wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter erlangten Bargeld in zweistelliger Höhe und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei in Quakenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter 05431 - 907760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell