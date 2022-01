Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Bäckerei an der Schubertstraße

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend (18.00 Uhr) und Dienstagmorgen (05.20 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zugang ins Innere einer Bäckerei an der Schubertstraße. Mittels grober Gewaltanwendung eines rückwärtigen Fensters gelangten die Täter unweit der Mozartstraße in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Straftäter kein Diebesgut an sich und flohen in unbekannte Richtungen. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 05431/907760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell