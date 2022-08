POL-MS: Diebstahl am Albersloher Weg - Polizisten stellen Tatverdächtigen am Bremer Platz

Münster (ots) - Ein Kradfahrer ist am Dienstagabend (02.08., 21:30 Uhr) bei einem Unfall an der Hülshoffstraße schwer verletzt worden. Eine 31-jährige Frau war mit ihrem Golf Cabriolet in Richtung Roxel unterwegs. In Höhe der B54 bog sie nach links auf diese ab. Den Erkenntnissen zufolge, bemerkte sie im letzten Augenblick den entgegenkommenden Kradfahrer und bremste stark ab. Laut Zeugenaussagen stoppte auch der ...

mehr