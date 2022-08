POL-MS: Frau weggestoßen - E-Faltrad entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Polizisten haben am Mittwochnachmittag (03.08., 17:01 Uhr) am Bremer Platz einen Taschendieb gestellt. Erst fünf Minuten zuvor hatte der 22-Jährige am Albersloher Weg eine Geldbörse aus einem Rucksack entwendet. Eine aufmerksame Zeugin hatte den jungen Mann beobachtet, wie er die Geldbörse aus einem unverschlossenen Van schnappte und damit ...

