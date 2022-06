Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - 2 x Betäubungsmittel bei Personenkontrollen festgestellt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 10.06.2022, gegen 20:15 Uhr, wurden bei einer Personenkontrolle in der Winzler Straße in Pirmasens Drogen und eine Waffe aufgefunden. Bei einer 32-jährigen Frau konnte Amphetamin in geringen Mengen und ein Einhand-Messer sichergestellt werden. Bei einem 40-jährigen Mann wurden Tütchen mit MDMA-Anhaftungen aufgefunden. |pips

