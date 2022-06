Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfall mit verletzter Fußgängerin

Polizei Pirmasens (ots)

Am 10.06.2022, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Adlerstraße/Berliner Ring ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Fußgängerin wollte an der Kreuzung die Fußgängerfurt aus Richtung Berliner Ring kommend, bei Grün überqueren. Ein Linksabbieger übersah die Frau. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug wurde die Frau auf den Boden gestoßen und fiel auf die linke Körperseite. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand nur geringer Sachschaden. |pips

