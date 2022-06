Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht Hornbach-Parkplatz

Polizei Pirmasens (ots)

Am 10.06.2022, gegen 15:25 Uhr, parkte eine 47-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem BMW Z4 auf dem Parkplatz des Hornbach Baumarktes in Pirmasens, Zweibrücker Straße. Beim vorwärts Ausparken streifte eine bislang unbekannte Fahrerin mit dem linken Heckbereich ihres Fahrzeuges den rechten Heckbereich des BMW. Die Verursacherin hielt anschließend im Bereich des dortigen Imbisses an und schaute noch nach den Beschädigungen an ihrem goldfarbenen Porsche Geländewagen. Sie fuhr anschließend jedoch weiter, ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell