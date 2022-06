Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Unfall mit leichtverletztem Leichtkraftradfahrer

Polizei Pirmasens (ots)

Am 10.06.2022, gegen 07:45 Uhr, wollte ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer an der Einmündung der L497 nach links in Richtung Rodalben/Pirmasens auf die L482 einbiegen. Eine 18-jährige Frau wollte ihrerseits von Pirmasens kommend, auf die Umgehung Rodalben nach links in Richtung Biebermühle abbiegen und übersah dabei jedoch den bevorrechtigten Leichtkraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 16-jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt waren jedoch noch fahrbereit. |pips

