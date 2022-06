POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots) - Ein 27-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in der Gottlieb-Daimler-Straße durch Zivilkräfte der Polizei festgenommen worden. Dabei gaben die Beamten zwei Warnschüsse in die Luft ab. Der mutmaßlich bewaffnete Mann steht im Verdacht, ein schweres Raubdelikt in Sachsen begangen zu haben. Tatobjekt soll ein Auto gewesen sein. Auf dem Parkplatz einer Spielhalle in der Gottlieb-Daimler-Straße ...

