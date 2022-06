Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.06.2022, 05:00 Uhr - 14:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Am Güterbahnhof 5. SV: Ein schwarz-weißes VW-Up, der auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Hauptbahnhof in der Straße "Am Güterbahnhof" in einer eingezeichneten Stellfläche abgestellt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht. |pizw

