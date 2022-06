Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mountain-Bike in der Maria-Theresien-Straße entwendet

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 01:00 und 01:20 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein schwarzes Mountain-Bike, das vor der Maria-Teresien-Straße 9 ungesichert abgestellt war. Das sportliche Bike, Orbea Alma, 29 Zoll, schwarz-matt, hat einen Wert von ca. 850,- EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

