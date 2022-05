Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Bike-Fahrer prallt mit entgegenkommenden Radfahrer zusammen - zwei leicht Verletzte (14.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, ist es auf dem Radweg der Konzilstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Zweiradfahrern gekommen, bei dem sich beide Beteiligte leicht verletzt haben. Ein 48-Jähriger war mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Konzilstraße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Fußgängerampel des "Inselhotels" wich der Mann einem auf seiner Fahrbahnseite befindlichen Radfahrer nach links aus. Hierbei prallte der 48-Jährige mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Radfahrer zusammen. Beide Zweiradfahrer kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Ein Krankenwagen brachte den verletzten E-Bike-Fahrer in eine Klinik. Der Radfahrer wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden an den Zweirädern sind der Polizei noch nicht bekannt.

