POL-KN: (Konstanz) Radfahrer (20) kommt alleinbeteiligt zu Fall (15.05.2022)

Konstanz (ots)

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich kurz nach Mitternacht ein Unfall, bei dem sich ein 20-Jähriger nach einem Sturz mit einem Fahrrad leicht verletzte. Der junge Mann fuhr mit seinem Herrenrad die Eichhornstraße in Richtung Alpenstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich herrschte zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Campus-Festivals ein größeres Personen- und Verkehrsaufkommen. Der 20-jährige Radfahrer war wohl deshalb abgelenkt und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Fahrrad selbst entstand kein Sachschaden.

