POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Radfahrer stürzt- Fahrer und Mitfahrer verletzt (15.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 1.15 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Straßen "Hermann-Hesse-Weg" und "Zur Torkel" zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 32-jähriger Radfahrer und sein 27-jähriger Mitfahrer schwerer verletzt worden sind. Der 32-Jährige fuhr mit einem Herrenrad die Straße "Zur Torkel" entlang und wollte nach rechts in den Hermann-Hesse-Weg abbiegen. Der 27-Jährige saß hierbei auf dem Gepäckträger. Auf Höhe des Gebäudes Hermann-Hesse-weg 14 stürzten beide auf die Straße und verletzten sich hierbei schwer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die genaue Höhe des Sachschadens am Herrenrad ist der Polizei noch nicht bekannt.

