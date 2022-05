Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Autofahrer rammt einen jugendlichen Rollerfahrer (15.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr, ist es in der Steinstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein betrunkener 38-jähriger Opel Astra-Fahrer bei einem Ausparkvorgang einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Astra streifte und beim Einfahren auf die Fahrbahn einen 17-jährigen Rollerfahrer rammte. Durch den Zusammenstoß kam der junge Mann mit seinem Zweirad zu Fall und verletzt sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von beinahe 2,9 Promille. Der Opel-Fahrer musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Roller auf eine Höhe von rund 500 Euro und an den beiden Opel auf je 1.500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung im Straßenverkehr leiteten die Beamten gegen den 38-Jährigen Mann ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell