Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Audi gestreift und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (15.05.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Reichenaustraße gekommen. Eine unbekannte VW Golf-Fahrerin streifte beim Vorbeifahren das Heck eines geparkten schwarzen Audi A5 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am VW Golf soll ein KN- Kennzeichen angebracht gewesen sein. Der entstandene Schaden am Audi wird von der Polizei auf eine Höhe von rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, unter Telefon 07531 995-0, entgegen.

