Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Manipulation an Bankautomat heben "Shoulder-Surfer" Geld von fremdem Konto ab

Zweibrücken (ots)

Zeit: 05.06.2022, 10:00 Uhr - 11:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Opfer technisch versierter Krimineller wurde eine über 80-jährige Frau, deren EC-Karte an einem Bankautomaten nicht mehr ausgegeben wurde. Nachdem die Frau auf Aufforderung ihre PIN eingeben hatte, gab der Automat die Bankkarte immer noch nicht zurück. Schließlich gab die Frau auf und ließ ihre Karte telefonisch von zu Hause sperren.

Kurz darauf erfuhr sie, dass jemand offenbar unter Benutzung ihres PIN einen vierstelligen Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben hatte.

Die Ermittlungen ergaben, dass ein jüngerer Mann, der der Frau angeblich bei ihrem Problem helfen wollte, der Geschädigten bei der Eingabe ihrer PIN über die Schulter geschaut hatte und nach Anfertigung eines Kartendoppels unter Benutzung der PIN Bargeld vom Konto der Geschädigten abheben konnte. Eine nähere Beschreibung des Mannes liegt nicht vor.

Offenbar hatte der Unbekannte durch Anbringen eines Vorsatzgeräts am Bankautomaten dafür gesorgt, dass die EC-Karte überhaupt nicht in den Geldautomaten eingeführt werden konnte, sondern lediglich in das Vorsatzgerät, wo sie technisch ausgelesen und kopiert worden war.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) warnt vor weiteren Fällen der beschriebenen Art und rät dazu, bei nicht mehr ausgegebenen EC-Karten keinesfalls den Schalterraum der Bank oder Sparkasse zu verlassen, sondern direkt die Polizei zu verständigen und vor Ort auf deren Erscheinen zu warten. |pizw

